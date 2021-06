Incendio in via Passo dei Guselli: brucia un materasso, tre intossicati

Un m incendio è divampato nella notte di domenica 27 giugno in via Passo dei Guselli, all’interno di una cantina situato in una palazzina di cinque piani. Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti intorno all’una, soffocando le fiamme e limitando al massimo i danni. A causa del fumo sprigionato dalle fiamme, tre persone sono rimaste intossicate e condotte all’ospedale di Piacenza. Le loro condizioni non sono fortunatamente gravi. Non è stato necessario procedere con l’evacuazione delle famiglie residenti.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà