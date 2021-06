Sicurezza, il ponte di Casanova in Val Tidone chiude a luglio per lavori

Il ponte di Casanova in Val Tidone chiuderà durante il mese di luglio. La stop alla circolazione si rende necessario per mettere in sicurezza il piccolo viadotto, i cui parapetti danno segni di forte degrado. Seppure le sue dimensioni siano limitate il ponticello di Casanova è l’unico collegamento verso le frazioni di Pradaglia e Cà Pradaglia nel comune di Pianello ed è di fondamentale importanza per i viticoltori che lo utilizzano per portare a valle l’uva durante i mesi della vendemmia. Ecco perchè i lavori dovranno concludersi a tempo record, entro la metà di agosto e cioè prima che inizi la prossima vendemmia.

