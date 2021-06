Via Legnano e piazza Duomo, abitanti divisi sulla pedonalizzazione dell’area

Pedonalizzazione sì, pedonalizzazione no. Non tutti sono d’accordo con la proposta di interdire alle auto via Legnano e piazza Duomo: la richiesta è partita lo scorso sabato da un gruppo di residenti e commercianti della zona che hanno addirittura lanciato una raccolta firme, ma ieri qualche altro abitante si è fatto avanti. È il caso di Graziella Trecordi, residente da tempo in via Legnano: “Sono ormai trenta anni che vivo qui – spiega – e personalmente posso dire di essere rimasta un po’ perplessa quando ho letto della raccolta firme sul giornale. Io non ne sapevo nulla. Certo non si può ignorare che il centro debba scontare un problema serio di viabilità e di parcheggi, ma non lo si può risolvere certo in questo modo”.

Convince poco Trecordi l’ipotesi, avanzata da alcuni suoi vicini di casa, di pedonalizzare via Legnano e piazza Duomo un po’ come accade da ormai due mesi nei giorni di mercoledì e sabato a causa degli spostamenti di alcune bancarelle del mercato cittadino. E soprattutto la convince ancora meno la richiesta, allegata alla raccolta firme, di destinare i parcheggi in via Benedettine, oggi chiusi, a residenti e commercianti dietro anche un prezzo calmierato.