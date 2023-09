Ancora rifiuti-selvaggi in centro. Iren: “Deciso un turno di spazzamento in più”

Il giovedì mattina in via Legnano, a Piacenza, vicino al piccolo bidone in strada, ci sono otto sacchi di immondizia sparsi per terra. A segnalarlo è una commerciante che si dice “stanca di tutto questo degrado cittadino”. Degrado che invade tutta la città e in particolare il centro storico dove – è l’annuncio di Iren – verrà aggiunto un ulteriore turno di spazzamento manuale al pomeriggio.

“Con la raccolta porta a porta la situazione è peggiorata – spiega Domenico Mazzocchi che è il responsabile della raccolta rifiuti e spazzamento di Iren – detto questo, i servizi per il cittadino che contrastino l’abbandono di rifiuti ci sono. Quello che manca è l’educazione da parte di molta, troppa gente”. La conferma arriva puntuale ogni giorno: anche in via Manzoni sono apparsi cassetti e divani. Lo stesso è avvenuto sul piazzale tra via Augusto Porta e via Molinari vicino al contenitore del verde.

Eppure, dati alla mano, le pulizie vengono fatte: “Nel solo centro storico ogni notte c’è il passaggio di una macchina spazzatrice e due spazzini sette giorni su sette – spiega Mazzocchi – poi c’è un turno a giorni alterni con cinque persone più due spazzatrici che operano in diverse zone del centro. Un altro turno di pulizia manuale pomeridiano si occupa di punti selezionati. Adesso prevediamo di aggiungere un ulteriore passaggio di uno spazzino al pomeriggio in modo che possa fare un altro controllo”.

