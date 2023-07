Residenti e commercianti di via Legnano: “Viabilità pericolosa, pedonalizzare”

Auto che entrano nella via contromano per eludere le telecamere della Ztl, monopattini che sfrecciano incuranti dei pedoni, bus che fanno fatica a transitare, furti e vetrine sfondate. Scatta l’allarme sicurezza in via Legnano, a Piacenza. Residenti e commercianti sono d’accordo. “La via va pedonalizzata, per la sicurezza dei cittadini”. Dopo l’incidente stradale avvenuto ieri, 4 luglio, le cui cause restano da accertare, i negozianti tornano a chiedere che il Comune ripensi alla viabilità della zona.

LE INTERVISTE DI MARZIA FOLETTI