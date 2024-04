Al via i sondaggi del Comune: tema della prima indagine la percezione della sicurezza

È dedicato alla percezione della sicurezza urbana il primo dei sondaggi che il Comune di Piacenza rivolgerà ai cittadini per misurare la qualità delle performance dei servizi erogati.

come funziona il sondaggio

Il servizio è affidato alla ditta specializzata Poleis di Ferrara (la quale garantirà l’anonimato assoluto degli intervistati) ed entrerà nel vivo già a partire da martedì 9 aprile. Durante il periodo di rilevazione, un campione rappresentativo di piacentini sarà contattato per rispondere ad un questionario che esplorerà le diverse dimensioni del tema sicurezza. Le interviste saranno somministrate telefonicamente a un campione stratificato di 400 persone abitanti a Piacenza, rappresentativo della popolazione cittadina per sesso, classe d’età e quartiere o frazione di residenza.

I numeri di telefonia fissa vengono reperiti da un elenco telefonico pubblico in formato database, verificato costantemente con il registro delle opposizioni e il Fub (Fondazione Ugo Bordoni).

A seguito del questionario sulla sicurezza percepita, che porterà all’elaborazione di un report di indagine per orientare le attività successive, saranno programmati alcuni focus group che potranno riguardare ambiti territoriali specifici, in base agli esiti del questionario, o tematiche meritevoli di approfondimento, condotti da facilitatori professionisti. Gli esiti degli interventi in programma andranno a convergere in un documento finale e in attività di confronto con l’amministrazione per sviluppare proposte progettuali che riguarderanno la sicurezza urbana integrata.

a cosa serve l’indagine

L’indagine ha lo scopo di fornire all’amministrazione indicazioni importanti per attivare misure dedicate alla risoluzione dei problemi e promuovere politiche di sicurezza urbana appropriate. L’attività rappresenta uno strumento di ricerca sociale di tipo quantitativo e fa seguito alle iniziative qualitative già realizzate nel corso dei mesi precedenti. Queste attività, realizzate “face to face”, hanno permesso di far emergere suggestioni e temi che saranno indagati tramite il sondaggio in programma.

LE PAROLE DELLA SINDACA TARASCONI

“L’ascolto è il fondamento di ogni politica concreta”, spiega la sindaca Katia Tarasconi: “Siamo convinti che solo con il coinvolgimento reale della cittadinanza attraverso strumenti di partecipazione si possa mettere in campo un’azione amministrativa efficace, legata ai bisogni che necessariamente si evolvono con il mutare dei tempi e delle condizioni”. E prosegue: “Conoscere la percezione della realtà da parte dei cittadini è indispensabile. Così come è indispensabile conoscere l’opinione dei cittadini riguardo ai servizi erogati dal Comune”.

“Per costruire il futuro delle politiche territoriali legate alla sicurezza in senso ampio – rimarca la sindaca – occorre partire con una conoscenza puntuale del contesto e delle percezioni. E queste fasi iniziali di indagine sono il primo passo verso una nuova programmazione dei servizi in generale, sia per misurare il livello di qualità percepito sia per garantire ai piacentini risposte congrue alle criticità che verranno rilevate”.

Per ulteriori informazioni rispetto all’attività di indagine, i cittadini potranno contattare gli uffici di competenza al numero di telefono 338-1118506, o scrivendo a [email protected] e [email protected].