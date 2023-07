Perde il controllo dell’auto in via Legnano e si ribalta. Donna ferita

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio in via Legnano, a Piacenza. A due passi da piazza Duomo, un’anziana alla guida di un’auto ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro altre vetture. Il veicolo si è ribaltato su un fianco e la conducente è rimasta incastrata. A prestare i primi soccorsi anche un poliziotto fuori servizio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori inviati dal 118 e la polizia locale. La conducente è stata trasportata in ospedale.

