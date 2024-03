Presidi fissi e controlli con la camionetta: da oggi il Facsal è sorvegliato dai militari

Primo giorno sul Facsal di Piacenza per i militari dell’operazione “Strade sicure”. Qui da oggi, infatti, le pattuglie dell’esercito sono in servizio nei turni pomeridiani per presidiare l’area. È la novità che riguarda la sicurezza cittadina. Il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza coordinato dalla Prefettura ha deciso – su input del Comune – di sperimentare l’impiego dei soldati anche sul Facsal, sempre in stretta sinergia con le forze dell’ordine territoriali. Così, a partire da questo fine settimana, i militari hanno avviato i controlli sul lungo viale pedonale in centro storico, spostandosi con una camionetta e fermandosi per il presidio appiedato in tre punti strategici, cioè in corrispondenza del liceo scientifico, all’incrocio con via Giordani e nei pressi di piazzale Libertà. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.