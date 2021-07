Farnesiana: già esauriti i nuovi otto posti letto per i senzatetto

Quartiere Farnesiana, via Grondana 10: dal primo luglio è qui la nuova “accoglienza” Caritas per senzatetto “Il Nido”. Dall’ex-ostello “Don Zermani” di via Zoni dove era stato allestito a gennaio come sede provvisoria in piena emergenza-freddo, il dormitorio ha traslocato in questa che resterà la casa definitiva concessa in affitto alla Caritas, dopo i necessari interventi di ristrutturazione. I posti disponibili sono otto, e sempre al completo: “La richiesta resta altissima tanto che neppure con l’aggiunta di questa struttura di accoglienza a bassa soglia riusciamo a coprire tutto il fabbisogno del territorio” – sottolinea il direttore della Caritas diocesana, Mario Idda –.

Le altre 5 strutture per “persone in difficoltà socio-abitativa” presenti in città sono: il Segadelli accanto alla Stazione ferroviaria (10 posti letto, titolarità del Comune di Piacenza), Casa Sacra Famiglia di via Montebello (8 posti, gestito dalla parrocchia della Sacra Famiglia in associazione con Caritas diocesana e aperto nei mesi più freddi sino ad aprile), Casa Sant’Anna sullo Stradone Farnese (cinque posti, esclusivamente per donne) gestito dalla “Ricerca” in collaborazione con l’associazione “Arcobaleno” e Caritas.

