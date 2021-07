Corte Brugnatella, finisce con la moto contro un muretto: centauro all’ospedale

E’ stato trasportato all’ospedale il centauro rimasto coinvolto intorno alle 16.30 di questo pomeriggio, sabato 10 luglio, in un incidente stradale lungo la Statale 45 a Corte Brugnatella. L’uomo, stando a una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della due ruote schiantandosi contro un muretto a lato della carreggiata. Nell’impatto ha rimediato serie ferite. Sul posto sono giunti i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà