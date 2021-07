Perde il controllo della moto e si schianta contro una roccia: centauro ferito

Come ogni domenica, Statale 45 presa d’assalto dai motociclisti e, purtroppo, anche gli incidenti segnano la giornata festiva. Il più grave si è registrato intorno alle 14 a Ponte Organasco, nel comune di Cerignale: un centauro, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha impattato contro una roccia prima di cadere rovinosamente sull’asfalto. Il ferito è stato raggiunto dagli operatori del 118 di Bobbio e della Croce Rossa di Marsaglia che hanno prestato le prime cure sul posto prima di condurre il motociclista all’ospedale Guglielmo da Saliceto. Le sue condizioni sono gravi, ma non è fortunatamente in pericolo di vita.

