Piacenza, una notte di festa per il titolo europeo. TUTTE LE FOTO

Non poteva che essere questo il finale. Piacenza e provincia attraversata da un po-po-po-po-po-po-po infinito che ha riportato a un altro 11 luglio, quello del 2006, racchiuso nel cuore di tutti e che portò l’azzurro nel cielo del mondo calcistico. Questa volta siamo campioni d’Europa, nella casa di chi il calcio lo ha inventato e di chi, con la consueta dose di presunzione, riteneva pura formalità la “pratica Italia”. Caroselli e fumogeni in centro: la risposta ai fischi di Wembley all’Inno cantato con il proverbiale aplomb inglese anche da Mattarella. Un successo nella tana di chi l’Europa l’ha lasciata e la guarda da sempre con una superiorità mal celata e che nell’ambito calcistico lievita ulteriormente. Mancini e Vialli questa volta a Londra hanno firmato la loro impresa più bella: con la Samp furono beffati in maniera atroce, ieri hanno regalato all’Italia intera una notte da sogno, innescatasi proprio dal loro abbraccio finale, intriso di significati e al quale ognuno di noi avrebbe voluto prender parte. Anche i piacentini si sono abbracciati forte: quella coppa non sarà forse il segnale di ripartenza atteso da tutti, ma è stata opportunità irrinunciabile per provare a dimenticare. Il tempo dirà se costerà ulteriori sgradevoli capitoli di una vicenda che questa volta preferiamo omettere. A torto o a ragione, è stata solo la prima notte da campioni d’Europa. Di un’Europa in cui l’Italia è pure fiera di restarvi, senza levarsi dal collo la medaglia come osservato fare agli avversari inglesi. L’Italia si è svegliata questa mattina da campione. E anche con poche ore di sonno, la laboriosa Piacenza guarda con orgoglio all’Italia umile e gagliarda di Mancini e Vialli.

LE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI