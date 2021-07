Europei, salta il maxischermo al Daturi. L’assessore: “Prudenza anti-Covid”

Niente maxischermo in centro storico a Piacenza per la finale Italia-Inghilterra. “Per prudenza – spiega l’assessore allo sport Stefano Cavalli – l’amministrazione comunale vuole evitare ulteriori forme di assembramento, nell’ottica della prevenzione anti-Covid”.

In questi giorni, infatti, era stata valutata l’installazione di uno schermo gigante nel campo Daturi in viale Risorgimento, tanto che la protezione civile era stata già pre-allertata per poter eventualmente collaborare alla gestione dell’evento. Come in altre città italiane, però, si è deciso di fare un passo indietro: “Bisogna comunque tenere alta l’attenzione verso i pericoli di contagio – sottolinea l’assessore Cavalli – ci saranno comunque diversi maxischermi posizionati nelle attività private e nel centro Spazio 4.0 in via Manzoni”.