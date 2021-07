Pioggia e grandine sulla provincia ma da domani tornerà il caldo africano

Era stata annunciata dalle previsioni e non si è fatta attendere: la perturbazione in arrivo dal nord Atlantico si è abbattuta oggi (16 luglio) sulla nostra provincia, portando pioggia e anche chicchi di grandine nel Piacentino. Particolarmente colpiti i rilievi collinari, con Val Nure e Val Trebbia interessate dai rovesci temporaleschi, anche se il maltempo è arrivato anche in pianura: da Quarto a Rivergaro, nel primo pomeriggio, una fitta grandinata ha reso la vita difficile agli automobilisti. Preoccupati anche gli agricoltori, che dopo la siccità delle scorse settimane temono ora temporali e acquazzoni.

Stando alle previsioni nel weekend è atteso un generale miglioramento, con una repentina risalita delle temperature di nuovo pienamente estive e che toccheranno i 36 gradi nei valori massimi.