Risalgono i contagi: Prefetto convoca riunione con presidi e genitori

Si alza la soglia di attenzione alla luce di un incremento dei contagi da Covid anche nella nostra provincia. Il Prefetto Daniela Lupo ha convocato, d’intesa con il direttore generale dell’Ausl, con il presidente della Provincia e con i sindaci a capo dei Distretti Sanitari, una riunione alla quale sono stati invitati, fra gli altri, i dirigenti scolastici, le associazioni di genitori e la Consulta Provinciale degli studenti.

“In ragione dell’andamento della curva dei contagi – si legge in una nota emanata dalla Prefettura- è emersa la necessità di effettuare una particolare sensibilizzazione delle fasce di popolazione più giovane ancora in età scolare e più in generale di tutto il mondo scolastico”.

Sempre nell’ottica di ascolto delle istanze del territorio proseguono anche i periodici incontri con il mondo economico calendarizzati nell’ambito delle attività della “Conferenza Provinciale Permanente”, allo scopo di tracciare un aggiornato quadro del locale contesto economico.