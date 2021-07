Incidente nella tarda mattinata di venerdì 16 luglio a Piacenza. Alla rotonda di via Einaudi si sono scontrate un’auto e un motorino Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è finito a terra ed è stato condotto in ospedale dalle ambulanze del 118. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

