Ladri senza scrupoli, saccheggiato il rame delle tombe a Mucinasso

Ladri senza scrupoli hanno divelto sarcofaghi del camposanto vecchio di Mucinasso per saccheggiare parti di rame, in alcun casi le tombe sono rimaste danneggiate. E’ accaduto durante il fine settimana. Un lettore di Libertà ci ha segnalato di aver avuto le tombe dei genitori danneggiate dai ladri di rame. Probabilmente sfruttando chiavi a tubo e cacciavite i malfattori hanno sganciato o strappato i contenitori in rame dei fiori e altre parti del prezioso metallo. Il rame che si può trovare nei cimiteri è spesso obbiettivo di bande di razziatori senza scrupoli pronti a commettere furti particolarmente odiosi, proprio perché ai danni di persone defunte e dei loro cari.

