Castel San Giovanni, Stragliati: “A quando nuovo Pronto soccorso h24?”

“Quali codici vengono presi in carico dal pronto soccorso di Castel San Giovanni? La Regione ha intenzione di attivarsi perché venga riaperto 24 ore su 24? Quando inizierà la costruzione del nuovo pronto soccorso?”.

Sono le domande a cui il consigliere regionale in quota Lega Valentina Stragliati chiede di avere una risposta tramite un’interpellanza indirizzata alla giunta regionale.

“La mia interpellanza – dice – nasce anche perché diversi cittadini lamentano come per codici non gravi vengano dirottati a Piacenza anche in orario diurno, con tempi che, come si può ben capire, si allungano oltremisura”.

Il Pronto Soccorso di Castello dallo scorso giugno, da quando è stato riaperto dopo la pandemia, funziona solo dalle 8 alle 12.

