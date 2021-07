Iren, ecco il nuovo punto aperto alla cittadinanza. Stamattina l’inaugurazione

Si presenta con un volto nuovo di zecca il punto Iren di Piacenza, tradizionalmente sito in via Sopramuro 15. Aperto per la prima volta nel 2011, è stato completamente ristrutturato e inaugurato alla presenza dell’amministratore delegato di Iren Mercato Gianluca Bufa, dell’assessore Paolo Mancioppi, della direttrice gestione clienti Iren Maria Greco e della presidente di Myway Maria Rita Menichetti.

Il negozio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30: sette le persone che vi lavorano a disposizione dei cittadini sia per servizi luce e gas sia per prodotti relativi a casa e sicurezza.