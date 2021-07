Cade in casa e rimane bloccato: anziano soccorso dai vigili del fuoco

E’ rimasto intrappolato nel suo appartamento, all’ultimo piano di un condominio alla Besurica, dopo essere caduto. Si tratta di un anziano, soccorso dai vigili del fuoco che questa mattina, 28 luglio, sono intervenuti con un mezzo dotato di carrello elevatore.

L’anziano era caduto all’interno del suo appartamento ed essendo immobilizzato avrebbe chiesto aiuto, i vicini sentendolo hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco accorsi sul posto, hanno utilizzato l’autoscala per raggiungere il quarto piano di un palazzo, una volta entrati dalla finestra del terrazzo, hanno soccorso l’uomo, portandolo a terra con l’autoscala. Grazie all’intervento l’anziano è stato poi trasportato all’ospedale in autoambulanza per le cure del caso. Le sue condizioni non hanno suscitato preoccupazione fra i sanitari.