“Panchine e mattonelle rotte nel giardino di Ivaccari”: protestano i residenti

Roberto Peveri e altri residenti della frazione di Ivaccari fanno il possibile: “Potiamo le piante e proviamo a sistemare le panchine, quantomeno per evitare alle persone di farsi male“. Ma la loro speranza è che l’amministrazione comunale intervenga presto per sistemare il giardino pubblico in via Bragazzi.

A primo impatto, infatti, la situazione di trascuratezza è evidente: alcune mattonelle rotte lungo il sentiero pedonale e le assi mancanti nelle panchine danno il benvenuto ai frequentatori. “L’impianto di irrigazione c’è, ma non funziona da chissà quanto – aggiunge l’abitante – qui, inoltre, si potrebbe realizzare un’area sgambamento per cani, assente nella frazione. Ci sentiamo dimenticati, vogliamo risposte concrete dal Comune”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: