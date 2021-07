Via Caorsana, perde il controllo e si ribalta quattro volte: conducente ferito

E’ stato trasportato in ospedale l’uomo che nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 luglio – alla rotonda tra via Caorsana e via Coppalati – dopo aver perso il controllo della propria auto si è ribaltato quattro volte, terminando la propria corsa a ruote all’aria.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i tecnici di Sicurezza & Ambiente per rimuovere i rottami dopo l’incidente. Il ferito, stando a una prima ricostruzione, non è in pericolo di vita.