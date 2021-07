Monticelli, si torna a correre grazie ad Avis: domenica la camminata di San Lorenzo

Di corsa lungo il Po e fra i sentieri di campagna. A Monticelli d’Ongina si torna a correre grazie ad Avis che, insieme a Fiasp, ripropone la “Camminata di San Lorenzo”. Una gara non competitiva, molto partecipata negli anni scorsi, che torna dopo la sospensione dell’edizione del 2020, causa Covid.

“Prima dello scoppio della pandemia gli sportivi che prendevano parte alla corsa erano almeno un migliaio, molti dei quali residenti nella provincia di Cremona con cui confiniamo – spiega Sonia Massari, presidente di Avis Monticelli -. Abbiamo ridimensionato la gara adattandola alle norme anti-contagio ma non volevamo rinunciare all’evento. Avis è da sempre impegnata nella promozione di corretti stili di vita: lo sport è salute, e per donare il sangue è necessario essere in forma”.

Due i percorsi previsti: uno più breve da 6 chilometri e l’altro da 12 chilometri. Le iscrizioni per le Società, i Gruppi e gli Enti avvengono tramite lista nominativa da presentare entro le ore 12.00 di Sabato 31 luglio al seguente indirizzo mail: [email protected], [email protected] Le iscrizioni “individuali” si accettano, invece, sino allo scadere dell’ora ultima di partenza.