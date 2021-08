Laurea in Medicina a Piacenza, domande per borse di studio entro il 2 settembre

Il Comune di Piacenza fa sapere che è disponibile il bando di concorso per l’anno accademico 2021/2022 per la concessione dei servizi residenziali e delle borse di studio che comprende tra i destinatari anche gli studenti che si iscriveranno al corso di “Medicine and Surgery” dell’Università di Parma, sede di Piacenza. La scadenza prevista per presentare domanda di posto alloggio e borsa di studio per le matricole è il 2 settembre 2021. Per presentare domanda non è richiesta la preventiva iscrizione all’Università.

Maggiori informazioni e le istruzioni per compilare la domanda sono disponibili sul sito dell’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Er.Go, alla pagina web https://www.er-go.it/index.php?id=3600