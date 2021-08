“Sporco e animali infestanti nel ristorante”: attività sospesa dopo i controlli Nas

I carabinieri del Nas di Parma hanno effettuato un’ispezione igienico sanitaria in un ristorante fast food di via Farnesiana a Piacenza e, in seguito al controllo, l’Ausl ha decretato la sospensione temporanea dell’attività. Durante l’ispezione sono state rilevate “gravissime carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di sporco vetusto e animali infestanti in tutti i locali dell’esercizio”. L’Ausl ha disposto la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni igieniche.

Al legale rappresentante della società sono state contestate le violazioni amministrative della mancata attuazione delle procedure di autocontrollo e delle carenze igienico sanitarie e sono state inoltre comminate sanzioni per un importo pari a tremila euro.

