Cibo scaduto, escrementi di topi e sporcizia: sequestrati 300 kg di carne, locale chiuso

I carabinieri del Nas di Parma, nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare svolti in provincia di Piacenza, hanno ispezionato un ristorante-bar in Val d’Arda, dove sono stati sequestrati 310 chilogrammi di materie prime e semilavorati alimentari (carne, prodotti da forno, riso e farina), dal valore commerciale di circa 6.000 euro, in parte privi di indicazioni riguardanti la loro rintracciabilità ed in parte decorsi di validità.

“I militari – spiegano i Nas – hanno rilevato carenze igienico sanitarie all’interno del locale cucina, interessato da sporco vetusto su pavimenti ed attrezzature, e nel locale deposito, interessato da ulteriore sporcizia con presenza di escrementi di roditori e carcasse di insetti nonché dalla presenza di materiale vario non attinente l’attività”.

È stata inoltre riscontrata l’assenza nei menù delle indicazioni riguardanti la possibile presenza di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari e la mancata esibizione degli attestati di formazione per personale alimentarista relativa a due dipendenti dell’attività.

Al legale rappresentante dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di tremila euro.

Sul posto è intervenuto personale dell’Ausl di Piacenza, che ha disposto la sospensione immediata dell’attività di ristorazione, impartendo apposite prescrizioni per il ripristino di idonee condizioni igienico-sanitarie.

