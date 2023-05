Sporcizia ovunque, ragnatele e blatte: sospeso e multato ristorante etnico in città

I carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni di Parma, nell’ambito di specifici servizi svolti nei pubblici esercizi, hanno eseguito un controllo in un ristorante etnico di

Piacenza (di cui non hanno rivelato il nome), rilevando gravi carenze igienico sanitarie.

“In particolare – spiegano – in cucina c’era sporco su pavimenti, soffitti e piani di lavoro, ragnatele, sul pavimento di mozziconi di sigarette, assenza di zanzariere e presenza di materiale per le pulizie). Sporcizia anche nello spogliatoio dei dipendenti, nei frigo-congelatori e nel locale adibito a deposito alimenti, comprese blatte morte”.

Inoltre, sempre secondo i carabinieri, non erano state attuate le procedure riguardanti

il controllo degli agenti infestanti e mancava l’indicazione, nel libro degli ingredienti, delle sostanze che possono causare allergie o intolleranze alimentari.

“Queste ultime non conformità hanno comportato a carico del titolare la notifica della diffida e una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di tremila euro. Inoltre, l’Asl ha emesso un provvedimento di sospensione immediata dell’attività sino alla rimozione delle carenze riscontrate e al cessato pericolo igienico sanitario”.

