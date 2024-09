Porte di sicurezza chiuse, carenze strutturali e mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione. Così il legale rappresentante di una casa per anziani della Val d’Arda, in provincia di Piacenza, è stato denunciato.

CASA PER ANZIANI NEL PIACENTINO: CONTROLLI NAS

I controlli sono scattati da parte dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma che hanno condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso una Casa Residenza per Anziani in Val d’Arda. “Questa iniziativa mira a verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie nelle strutture socio-assistenziali e di riabilitazione, con l’obiettivo primario di tutelare la salute e il benessere degli anziani ospiti” – spiegano i carabinieri in una nota.

PORTE DI SICUREZZA CHIUSE E CARENZE

“Durante l’ispezione – si legge nel comunicato – sono emerse violazioni riguardanti la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro. In particolare, è stato riscontrato che le porte delle uscite di emergenza erano chiuse a chiave, una condizione che rappresenta un serio pericolo per la sicurezza degli ospiti e del personale. Per questo motivo, il legale rappresentante della struttura è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza. Sono state inoltre rilevate significative carenze strutturali, tra cui il mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione e distacchi di intonaco in alcune camere destinate agli anziani ospiti. Tali carenze sono state prontamente segnalate all’ASL competente, affinché vengano adottati i provvedimenti necessari per ripristinare condizioni adeguate di sicurezza e comfort all’interno della struttura”. L’attività ispettiva del Nas di Parma prosegue con l’obiettivo di assicurare che le strutture socioassistenziali rispettino gli standard previsti dalle normative vigenti, garantendo così la massima tutela possibile agli ospiti.