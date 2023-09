Alimenti scaduti e sporcizia: Nas e Ausl sospendono l’attività di un bar in città

I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Parma, durante l’ispezione in un bar di Piacenza, hanno sequestrato 80 chilogrammi di prodotti alimentari, tra cui carne, pasta e latticini, perché scaduti.

Il controllo ha rivelato, inoltre, una serie di carenze igienico-sanitarie all’interno dell’attività, in particolare nel locale deposito alimenti, trovato sporco, pieno di ragnatele, con l’intonaco scrostato e pieno di materiale che nulla c’entrava con un bar.

Per il legale responsabile dell’attività commerciale (di cui i carabinieri non hanno reso noto il nome) è arrivata una multa da tremila euro.

In risposta alle gravi carenze igieniche rilevate, su richiesta dei Nas, è intervenuto il

personale dell’Asl, che ha confermato le criticità riscontrate ed emesso un

provvedimento di sospensione temporanea dell’attività, allo scopo di proteggere la salute dei clienti e garantire il ripristino delle condizioni igieniche adeguate.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà