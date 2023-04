Nas: umidità e cibi mal conservati in due mense di strutture sanitarie piacentine

Nell’ambito di una serie di controlli negli ospedali e strutture sanitarie del territorio nazionale, i carabinieri Nas di Parma hanno svolto ispezioni nel Piacentino, e presso le mense di due strutture sanitarie sono state riscontrate irregolarità.

In particolare, in una sono state rilevate carenze igienico sanitarie e strutturali nella zona di somministrazione, riferite alla presenza di umidità e conseguente distaccamento dell’intonaco, per le quali, al legale rappresentante è stato notificata la diffida ad eliminare le carenze riscontrate.

Nella seconda struttura invece, sono stati rinvenuti e sequestrati prodotti alimentari non conservati correttamente in base alla temperatura indicata in etichetta. Per questo motivo, nei confronti del legale rappresentante, i Nas hanno comminato una sanzione amministrativa di 2mila euro e fatto segnalazione all’Azienda sanitaria locale.