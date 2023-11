Carenze igienico sanitarie nel magazzino: diffida per il titolare di una pasticceria

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Parma, in coordinamento con i militari delle Compagnie Carabinieri dell’Arma Territoriale, ha recentemente condotto dei controlli su alcuni esercizi commerciali nelle province di Parma, Modena e Piacenza.

“In un bar-pasticceria del Piacentino – si legge nella nota – sono state riscontrate carenze igienico sanitarie nel locale magazzino, interessato da sporcizia vetusta del soffitto nonché dalla presenza di materiale vario non attinente all’attività. Per tali carenze, nei confronti del titolare dell’attività è stata emessa una diffida, per il ripristino di idonee condizioni igienico sanitarie entro 30 giorni”.