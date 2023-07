Controlli nelle case di riposo: alimenti sequestrati e 2mila euro di sanzione

“Estate Tranquilla 2023”. Questo il nome dato all’operazione disposta su tutto il territorio nazionale dal comando dei carabinieri per la tutela della salute pubblica. L’obiettivo principale è garantire la dovuta assistenza agli ospiti delle strutture, verificando, tra le altre cose, l’adeguata climatizzazione dei locali, tenuto conto del caldo torrido che sta caratterizzando l’Italia in questo periodo.

In provincia di Piacenza i carabinieri del Nas hanno effettuato ispezioni in diverse strutture. In una casa residenza per anziani, sono state rilevate carenze igienico-strutturali all’interno delle camere degli ospiti e degli spazi comuni della struttura ricettiva, incluse scrostature dell’intonaco delle pareti, arredi danneggiati e mancanza dei pannelli del controsoffitto. Tali criticità sono state segnalate alle autorità competenti per le conseguenti valutazioni e provvedimenti.

Nel corso dell’ispezione di una mensa di una casa di riposo, sono stati sequestrati amministrativamente 2 kg di prodotti alimentari (pasta fresca), rinvenuti in stato di congelamento a temperatura negativa (- 14,2°), disattendendo quindi le modalità di conservazione indicate in etichetta dal produttore (“da conservare in frigorifero da 0° a 4°”). Al legale responsabile è stata comminata una sanzione pecuniaria dell’importo di 2.000 euro.

Il Nas di Parma continuerà a condurre i suoi controlli nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2023”, lavorando per garantire che tutte le strutture socio-assistenziali per anziani rispettino le normative vigenti e forniscano un ambiente sicuro e confortevole per i loro ospiti.