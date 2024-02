Senza autorizzazioni, studio dentistico della provincia messo sotto sequestro dai Nas

Uno studio dentistico della provincia di Piacenza è stato posto sotto sequestro dai carabinieri del NAS di Parma. Dalle recenti ispezioni sono emerse gravissime irregolarità

nella struttura sanitaria. In particolare i militari, durante le operazioni di controllo, hanno riscontrato l’assenza di autorizzazione, indispensabile per poter avviare le attività odontoiatriche all’interno dell’ambulatorio. L’autorizzazione sanitaria al funzionamento, infatti, è l’atto finale comprovante la sussistenza dei requisiti strutturali e gestionali di un’attività sanitaria.

In merito a tale irregolarità, l’intero ambulatorio odontoiatrico e le annesse attrezzature presenti all’interno, sono state sottoposte a sequestro preventivo anche per impedire eventuali rischi per la salute dei pazienti.

Al medico, titolare dello studio dentistico, è stato contestato il reato previsto e di

seguito deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Piacenza.