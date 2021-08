Blitz notturno a Mucinasso: rubati due trattori. Un mezzo recuperato nel Lodigiano

Senza trattori per poter raccogliere i pomodori in una fase di piena attività agricola. In un’azienda agricola di Mucinasso, i ladri hanno messo in crisi l’attività di raccolta facendo sparire nella notte due trattori, per un valore di circa 200mila euro.

I ladri – tre persone a bordo di una macchina bianca – sono stati immortalati da una telecamera di videosorveglianza del vicino distributore di benzina mentre poco prima delle 4 di notte salgono sui due mezzi agricoli, li mettono in moto e poi se ne vanno. L’amara scoperta è arrivata solo la mattina successiva, al momento di raccogliere i pomodori nel campo di Mucinasso. “Siamo costretti a tenere i trattori incustoditi in campo, senza poterli portare nella corte, per evitare di sporcare le strade” sottolinea il titolare. “Già alcuni anni fa, avevamo subito il furto dei sistemi satellitari sui trattori. Con questi furti, in un colpo solo di possono perdere due anni di lavoro dal punto di vista del guadagno”. Uno dei due mezzi, intanto, è già stato recuperato dai carabinieri nella campagna lodigiana.