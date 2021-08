Si torna a scuola con il green pass: scatta l’obbligo per tutto il personale

Era nell’aria da qualche giorno ma ieri sera, 5 agosto, è arrivato definitivamente il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto sul green pass, che prevede l’obbligo del certificato verde anche per il personale scolastico e universitario e per gli studenti universitari. La scuola di ogni ordine e grado riaprirà in presenza a settembre, con l’obbligo di green pass dunque per tutto il personale. Dall’inizio dell’anno scolastico il personale dovrà dimostrare di essere vaccinato o guarito, oppure dovrà aver effettuato un tampone con esito negativo. E per chi si opporrà al quinto giorno di assenza scatterà la sospensione dello stipendio. Resta inoltre l’obbligo di indossare la mascherina, eccetto che per i minori di 6 anni. Certificato obbligatorio anche per chi usa trasporti a lunga percorrenza dal primo settembre: aerei, traghetti e treni che attraversano i confini di una o più Regioni. Il certificato non sarà necessario per i trasporti locali.

Raggiunto l’accordo anche per quanto riguarda la capienza dei mezzi di trasporto: passerà dal 50% all’80% dei posti disponibili, sia nel trasporto pubblico locale che in quello a lunga percorrenza, in zona bianca e gialla. Mentre non ci sarà l’obbligo di green pass per i clienti degli alberghi nei ristoranti e bar delle strutture a loro riservate.

Per quanto riguarda i positivi al Covid, la quarantena per vaccinati scenderà da dieci a sette giorni. Queste dunque le principali novità per contrastare la diffusione del Coronavirus.