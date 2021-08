In elicottero fino in Marocco ma il volo non è autorizzato: piacentino in manette

E’ accusato dalle autorità di Tangeri di essere entrato in Marocco in elicottero con un volo non autorizzato. A finire nei guai è un pregiudicato 46enne milanese di origini piacentine. Nei giorni scorsi l’uomo è stato arrestato in qualità di clandestino. Stando alle prime informazioni sarebbe partito dall’Italia guidando lui stesso il velivolo fino ad arrivare in Marocco. Qui sarebbe stato intercettato e fermato dalle autorità locali, che ora stanno cercando di far luce sulle ragioni del suo viaggio. A quanto sembra dell’elicottero utilizzato dal piacentino per raggiungere il Paese del Nordafrica non c’è più traccia.

