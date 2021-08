“Attaccamento alle origini”: ai fratelli Risoli l’onorificenza di Piacenza nel Mondo

E’ andata ai fratelli Michele e Valeria Risoli, entrambi originari di Valle di Gropparello, l’onorificenza di Piacentini Benemeriti nel Mondo, da parte dell’associazione Piacenza nel mondo. La consegna è avvenuta sabato 7 agosto a Groppovisdomo, durante la 51esima edizione della festa dell’Emigrante organizzata dalla Pro Loco.

“Mi sono emozionato – ha commentato Giovanni Piazza, presidente di Piacenza nel Mondo – nell’apprendere la storia dei fratelli Risoli, ma l’emozione è cresciuta quando li ho incontrati ed ho visto la forte unione che lì lega ed il grande attaccamento per l’Italia e per la loro terra di origine”.

Piazza ha precisato che anche quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, la festa Provinciale delle comunità Piacentine nel mondo è rimandata al prossimo agosto 2022 nel comune di Morfasso.

Valeria Risoli – Nata a Piacenza classe 1978 si è laureata in Psicologia Clinica e Sociale presso l’Università di Parma nel 2005. Ha conseguito un primo Master in Comunicazione e Marketing presso l’Università di Bologna, un secondo Master di specializzazione in Psicologia Clinica e Counselling all’Università’ di Parma e un terzo Master in Mediazione familiare presso l’Università di Roma. Ha completato training specifici in Cognitive Bahavioral Therapy presso il Beck Institute a Philadelphia, negli Stati Uniti. E’ iscritta all’Albo degli Psicologi Emilia Romagna, è membro dell’Associazione di psicologi negli Emirati Arabi e membro dell’American Psychological Association. A fine 2008 si trasferisce alle Seychelles e lavora come psicologa con bambini e famiglie presso la Seychelles Children Foundation.

Nel 2010 si trasferisce a Dubai lavorando come psicologa prima al Dubai Center for Special Needs e dal 2012 alla Dubai Physiotherapy & Family Medicine Clinic, con bambini e adulti. Ha collaborato negli anni con numerose testate giornalistiche e media per pubblicazioni e interviste nel campo psicologico.

Michele Risoli – Classe 1976, ha lasciato l’Italia nel 2001. E’ stato due anni a Londra, dove installava marmi in grandi cantieri e progetti. Si è trasferito in Sudafrica, dove ha continuato l’attività. Quindi si trasferisce alle Seychelles, dove tutt’ora vive e lavora. E’ titolare di una ditta di importazione di marmi che commercializza in varie parti del mondo. Il suo quartier generale è alle Seychelles ma ha progetti ed attività anche in Sudafrica, in Thailandia e negli Emirati Arabi.