Fiorenzuola, schianto tra auto e furgone. Tre feriti, uno è in condizioni serie

E’ di tre persone ferite (due in maniera lieve, l’altra invece è in condizioni più serie) il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 agosto, all’incrocio tra via Battisti e via Scapuzzi a Fiorenzuola. Stando a una prima ricostruzione un’auto e un furgone sono entrate in collisione. Ad avere la peggio proprio il conducente del furgone, rimasto incastrato all’interno dei veicolo che in seguito all’impatto si è ribaltato su di un fianco. L’uomo, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, è stato condotto all’ospedale di Piacenza dalla Pubblica assistenza di Fiorenzuola. A bordo dell’auto, invece, ferite lievemente, madre e figlia. Alla polizia stradale il compito di compiere i rilievi di legge.

