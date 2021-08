Giorgio ed Eleonora tornano da New York a Pillori per risposarsi dopo 50 anni

A Pillori di Travo suonano le campane e la tromba dell’alpino Giuseppe Dordoni, perché è tempo di nozze d’oro. Mezzo secolo di matrimonio da confermare in Val Trebbia per Giorgio Gazzola, l’alpino che gira per New York con il pick-up targato Perino, e la sua Eleonora Laraia.

I due hanno preso un volo e sono tornati in Valtrebbia per scambiarsi in chiesa la promessa più importante. I Gazzola si sposarono in America il 14 agosto del 1971, “ma il giorno dopo erano già qui, a fare il viaggio di nozze a Pillori”, ricordano orgogliosi gli amici d’una vita e gli alpini guidati da Luciano Mazzari.

Oggi la famiglia di Giorgio ed Eleonora conta tre figli e tanti nipoti.

