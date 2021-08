Mensa scolastica di Borgonovo, riparte il cantiere. Causa legale ancora in corso

Il comune di Borgonovo ci riprova. Il 6 settembre riparte il tribolato cantiere per la costruzione della mensa a servizio delle scuole. Dopo mesi di stallo l’ente pubblico è riuscito a riassegnare i lavori alla ditta Edil Losa di Gragnano, che risultava settima nella graduatoria del corposo bando da un milione e 600 mila euro. Resta in sospeso però la spinosa questione della causa legale che la ditta vincitrice del bando, Contessa Giulio di Sondrio, e poi estromessa dai lavori in seguito ad una serie di contrasti, ha intentato nei confronti del comune. Il risarcimento richiesto è di oltre 400 mila euro.

