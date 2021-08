Trebbia preso d’assalto dai turisti. Giovane accusa un malore, arriva l’elisoccorso

Spiagge del Trebbia prese letteralmente d’assalto oggi, domenica 15 agosto, con la Valtrebbia affollata da tanti turisti giunti sia dalla provincia di Piacenza, ma anche dalle regioni confinanti. Una giornata che ha fatto registrare la necessità di un intervento piuttosto complicato da parte degli operatori di soccorso che, poco dopo le 13.30, sono intervenuti a Ponte Organasco, nel comune di Cerignale. Qui, sulle rive del Trebbia, un giovane ha accusato un malore: le persone in sua compagnia hanno lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati gli uomini della Croce Rossa di Marsaglia. E’ stato però necessario l’intervento degli uomini del soccorso alpino “Monte Alfeo” e dei vigili del fuoco che hanno raggiunto il giovane che è stato successivamente caricato a bordo dell’elisoccorso inviato dalla centrale operativa. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi; è stato condotto all’ospedale di Piacenza per le cure del caso.

