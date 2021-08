L’incidente in moto, il coma, la rinascita e l’handbike: la Val Nure piange Davide

Un’ondata di commozione ha travolto nella tarda mattinata di oggi Ponte dell’Olio e tutta la Val Nure. Velocemente, infatti, si è diffusa la notizia della morte di Davide Barbieri, il 29enne di Biana travolto e ucciso da un’auto a pochi metri da casa, mentre iniziava il quotidiano gito con l’handbike. La bicicletta a tre ruote era diventata il simbolo della sua rinascita: nel 2012, infatti, Davide era stato coinvolto in un’incidente mentre era in sella alla sua moto, a Recesio, a poche centinaia di metri dal tragico schianto di oggi.

Restò in coma per 8 mesi, poi la lenta rinascita grazie a una straordinaria forza di volontà e alla vicinanza di famiglia e amici. Era riuscito a rimettersi in piedi, a camminare, a diplomarsi e a trovare un lavoro. La handbike era diventata una grande passione e soprattutto un simbolo di libertà e autonomia.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà