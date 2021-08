Drammatica fuga dopo l’arrivo dei talebani: profughi afghani attesi a Piacenza

La tragedia afghana tocca anche Piacenza. Nella nostra città è atteso un nucleo di profughi partito dall’aeroporto di Kabul, preso d’assalto da chi vuol fuggire dopo l’entrata in città dei talebani.

Si tratta di gruppi familiari, grazie ad Asp Città di Piacenza alcuni troveranno rifugio forse già nei prossimi giorni in un appartamento, previo intervento della prefettura.

Nel Piacentino vive da tempo una quindicina di rifugiati afghani, tutti uomini: oggi lavorano, ben integrati, alcuni single, altri sposati in patria e con il sogno di ricongiungersi.

I DETTAGLI NEL SERVIZIO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA