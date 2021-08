Vaccinati e poi contagiati, come il vescovo? “Evento raro, ma non impossibile”

“In medicina non esistono né lo zero, né il 100%, per cui quello che è accaduto al vescovo di Piacenza, a cui mando i miei più sentiti auguri di pronta guarigione, è un evento raro, ma di certo non impossibile”.

Il super esperto piacentino Fausto Baldanti, responsabile del Laboratorio di Virologia molecolare dell’ospedale San Matteo di Pavia, spiega così quanto accaduto a monsignor Adriano Cevolotto, vaccinato con doppia dose ormai da diverse settimane, ma contagiato nei giorni scorsi.

“Abbiamo una statistica molto attendibile che abbiamo registrato proprio tra i nostri quattromila dipendenti – aggiunge Baldanti – dei quali solo 33 sono risultati infetti dopo la doppia vaccinazione. Si tratta dello 0,9%, quindi una percentuale minima. Importante notare come per tutti i sintomi fossero assenti o comunque lievi, a conferma del fatto che il vaccino fa il suo dovere, ossia protegge dalla malattia”.

Altro quesito che circola insistentemente: i vaccinati possono contagiare. “In questo caso – risponde Baldanti – la percentuale è ancora più bassa, ma come dicevo non può essere inesistente. Anche se i casi sono davvero pochissimi”.