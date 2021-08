“Ciao Dado”: a Biana fiori e palloncini per l’ultimo saluto a Davide Barbieri

Palloncini bianchi e azzurri si sono alzati in cielo per salutare Davide Barbieri, il 29enne di Pontedellolio scomparso lunedì 16 agosto a seguito di un incidente stradale all’altezza di Biana.

Nella chiesa di Biana i funerali celebrati da don Luigi Marchesi. Appoggiate all’altare, tra i girasoli e le rose bianche, le ruote della sua amata bicicletta, per la quale aveva una passione infinita.

In tanti si sono stretti attorno alla famiglia per dimostrare vicinanza ed affetto nei confronti di un giovane che tanti hanno definito un guerriero, per la sua grande forza di volontà che lo ha portato a risollevarsi, a tornare a vivere, dopo un gravissimo incidente che aveva avuto nel 2012.

Oggi lo hanno salutato con un lungo applauso e con uno striscione “Ciao Dado”.

