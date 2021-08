Tragedia di Parola, salgono a tre le vittime: addio a Thioune, ex Pontenurese

Non ce l’ha fatta Mbacke Ahmet Thioune, 20enne di origini senegalesi che lunedì scorso rimase gravemente ferito in seguito al pauroso schianto verificatosi all’alba a Parola, nel Fidentino. Un incidente che causò la morte di Omar Beji, giocatore 21enne della Pontenurese, e di Ourimchi Bilal, morti entrambi sul colpo dopo l’impatto contro una colonna di cemento armato a sostegno di una cancellata. Un quarto giovane se la cavò con il ricovero in ospedale, ma senza riportare conseguenze eccessivamente gravi. Le condizioni di Thioune apparvero immediatamente critiche: dopo il ricovero al Maggiore di Parma, la situazione non è migliorata e, nel pomeriggio di sabato 21 agosto, è precipitata. Thioune era un attaccante e nelle ultime due stagioni è stato tesserato dalla Pontenurese, proprio come l’amico Beji.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà