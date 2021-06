Tragedia A1 a Cadeo, ripristinato il tratto autostradale ma ancora code

Sono proseguiti per tutta la notte di oggi, mercoledì 23 giugno, i lavori di ripristino del tratto autostradale interessato dal terribile incidente che ieri ha fatto registrare due morti, due uomini di 50 e 60 anni, dopo lo scontro tra un camion, un’auto e un’autocisterna che trasportava Gpl. L’incidente è avvenuto al chilometro 66+700 tra Fiorenzuola e Piacenza; a seguito dello scontro, si è sviluppato un terribile incendio con le fiamme hanno avvolto i mezzi.

Sono state necessarie diverse ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco per un intervento che ha provocato gravi disagi al traffico con la chiusura del tratto interessato in entrambe le direzioni fino alle 17.30 di ieri. Dopo i lavori della notte che hanno visto l’ente gestore provvedere al rifacimento del manto di asfalto danneggiato dalle altissime temperature raggiunte, il tratto interessato è stato riaperto completamente in entrambe le direzioni, ma rimangono le difficoltà al traffico: alle 8.30 erano cinque i chilometri di coda provocati proprio dai lavori che proseguiranno per tutto il corso della giornata per il rifacimento della segnaletica.