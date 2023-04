Incidente in A1, grave un camionista. Tratto chiuso tra Piacenza e Fidenza

Grave incidente intorno alle 14 in Autostrada del Sole. Tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, un camion per cause da chiarire ha sbandato ed è uscito di strada finendo contro il guard rail. L’autista è stato condotto all’ospedale dall’elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi. Il tratto Piacenza Sud-Fidenza in direzione Bologna è stato chiuso al traffico.

Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale.

Quella di oggi in autostrada è stata una giornata nera. Due gravi incidenti si sono registrati a pochi chilometri di distanza tra Modena e Reggio Emilia e hanno provocato lunghe code.