Scontro tra mezzi pesanti in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola. Un morto e un ferito grave

Tragedia nella mattinata di venerdì 29 settembre in autostrada A1, nel tratto tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione Milano. Nell’incidente sono stati coinvolti un autobus e due mezzi pesanti. Il bilancio è drammatico, un uomo ha perso la vita e un’altra persona è rimasta ferita in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e il tratto è stato chiuso. Rallentamenti si registrano sulla via Emilia.

