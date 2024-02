Incidenti a catena in A1 per nebbia: otto feriti. Chiuso il tratto Piacenza-Parma

Diversi incidenti si sono verificati nella mattinata di lunedì 19 febbraio nel tratto tra Piacenza e Parma dell’autostrada A1 immerso nella nebbia. In base alle prime informazioni gli incidenti sarebbero stati quattro e i feriti sarebbero otto. Diverse persone incastrate tra le lamiere sono state estratte dai vigili del fuoco. Numerose le ambulanze presenti sul posto insieme alla polizia stradale. Il casello di Fiorenzuola in entrata è chiuso al traffico in entrambe le direzioni. L’entrata consigliata verso Milano è Casalpusterlengo mentre verso Bologna è quella di Parma.

Autostrade per l’Italia fa sapere che “sulla A1 Milano-Napoli è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Parma in direzione di Bologna a causa di diversi incidenti avvenuti in presenza di nebbia. All’interno del tratto chiuso si segnalano code. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso”.

